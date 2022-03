Tardelli: “Juve, bilancio deludente. Non è disonesto dirlo, ma crudelmente vero”

In casa Juventus sono giorni caratterizzati dall’amarezza generata dalla cocente eliminazione in Champions League maturata in settimana per mano del Villarreal. Nell’edizione odierna de La Stampa l’ex calciatore bianconero Marco Tardelli ha tracciato un bilancio della stagione, considerando deludente quanto raccolto fin qui dagli uomini di Massimiliano Allegri: “Sinceramente ci aspettavamo qualcosa di più, considerando il risultato dell’andata che poteva sembrare positivo. Due squadre speculari nella mentalità e nell’atteggiamento: l’idea di dover privilegiare sempre la soluzione difensiva e solo poi attaccare in contropiede”.

Tardelli prosegue: “Vlahovic è stato convincente nei primi 45 minuti, ma dopo si è spenta la luce e purtroppo si è spenta per tutti. Certamente la dea bendata non ha dato una mano ai bianconeri. Devo dire che mi hanno colpito alcune dichiarazioni di Massimiliano Allegri, quelle in cui ha affermato che la squadra è stata punita al primo errore e che dire il bilancio deludente sia disonesto. È vero: la Juventus è stata punita al primo errore, ma il problema è che non c’è stata nessuna reazione”.

L’ex calciatore conclude: “Lo scudetto è forse irrecuperabile, la Coppa Italia non ripagherebbe i tifosi certo da un’eliminazione dalla Champions ed il 4° posto lo davano per scontato. E allora io penso che in questo momento dell’annata sostenere che il bilancio sia deludente, non è disonesto, ma soltanto obiettivamente e crudelmente vero”.

Foto: Twitter personale Tardelli