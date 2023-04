Tardelli: “Inzaghi bisogna giudicarlo senza pregiudizi, è un allenatore che crede solo nel lavoro”

Marco Tardelli ha parlato a “La Stampa” della stagione di Simone Inzaghi all’Inter senza risparmiare qualche critica su chi lo vuole lontano dalla panchina nerazzurra: “Va bene, d’accordo, non è un grande comunicatore, non riesce a scaldare le folle, non distribuisce colpe ai suoi giocatori quando le cose vanno male, come altri, invece, sanno fare splendidamente. No, Simone è un ragazzo che crede solo nel lavoro e su quello punta tutta la sua reputazione. Parliamo dello stesso allenatore che riesce ad arrivare in finale di Coppa Italia, eliminando la Juventus, che arriva in semifinale di Champions, eliminando Barcellona, Porto e Benfica, o che vince la Supercoppa contro il Milan. E allora a mio modesto parere potrebbe essere giudicato senza pregiudizi e certamente in modo più benevole”.

Foto: tardelli-twitter-personale