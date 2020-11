Tardelli: “Campionato falsato, lo Scudetto può vincerlo chiunque”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli, ha parlato della ripresa del campionato, ammettendo come si tratti di una stagione falsata per il Covid e che i valori in campo possono essere completamente sovvertiti.

Queste le parole dell’ex campione del Mondo: “È un campionato falsato. Potrei dire che le favorite sono le solite, Juve, Inter su tutte, ma le condizioni ambientali e la pandemia che sta colpendo il mondo impediscono di avere un campionato regolare. Può vincere chiunque, anche se la Juventus, con le milanesi subito dietro, ha qualcosa in più. Occhio però a qualche outsider. L’Atalanta non è più una squadra provinciale, mentre il Sassuolo sta intraprendendo lo stesso percorso: parlare di outsider, quindi, credo sia sbagliato. In ogni caso, tra queste, il Napoli è sicuramente la più forte e quest’anno può regalarsi belle soddisfazioni”.

Sulla Nazionale: “Quello che vedo in questo momento è la compattezza del gruppo. Sono tutti amici, si cercano, scherzano, si aiutano a vicenda. Se può vincere qualcosa? Perchè no? Nel 1982 noi eravamo un grande gruppo innanzi tutto, prima che campioni. E’ importante partire da un gruppo compatto per ottenere i successi”.

Foto: Twitter personale