Taranto, stadio Iacovone ancora non agibile. A rischio la gara con il Crotone

Niente agibilità per lo stadio ‘Iacovone‘ di Taranto. L’impianto di casa del club ionico, utilizzato anche dal Brindisi in questa stagione sportiva, non sarà dunque agibile neanche per il match del prossimo 15 ottobre contro il Crotone.

La commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli non avrebbe dato il via libera all’utilizzo dello stadio. A quanto pare secondo i vigili del fuoco permarrebbe una criticità nel settore di curva sud per possibili anche se improbabili crolli. Ricordiamo che lo stadio subì un incendio nel corso della gara della prima giornata tra Taranto e Foggia.

Il comune di Taranto presente con l’assessore Ciraci (non c’era il sindaco Melucci a causa di impegni a Roma) e la struttura tecnica aveva presentato una relazione che escludeva la possibilità di un effetto Domino tra i vari settori in caso di crolli, ma non è bastato.

Il Taranto FC presente all’incontro con una propria rappresentanza valuterà ora il da farsi per una situazione di nuova emergenza che nessuno si augurava.

