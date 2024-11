Taranto, presentato ricorso contro la penalizzazione di quattro punti. Il comunicato

Dopo che lo scorso 5 novembre il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Taranto (Girone C di Serie C) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, per via del mancato pagamento di stipendi arretrati, la società ha deciso di presentare ricorso. Qui di seguito il comunicato.

“La società Taranto Football Club 1927 comunica che proporrà ricorso dinanzi alla Corte Federale d’Appello della Figc avverso la penalizzazione di quattro punti inflitta in primo grado lo scorso 5 novembre”.

Foto: Sito Taranto