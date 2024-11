Taranto, Marcel Vulpis nominato Chief Growth Officer. Il comunicato

“Apex Capital Global LLC annuncia oggi la nomina di Marcel Vulpis a Chief Growth Officer (CGO). Vulpis, giornalista economico e docente universitario, apporterà la sua esperienza, a livello consulenziale, nei settori della comunicazione e del marketing sportivo. Sarà a diretto riporto di Mark Campbell, rappresentante legale della società statunitense. Operativo, nel ruolo in oggetto, a partire dal prossimo 1° gennaio 2025. Mark Campbell, rappresentante legale di Apex Capital Global LLC, ha commentato: “Marcel Vulpis è una nomina perfettamente in linea con l’obiettivo strategico di crescita del marchio Taranto 1927 FC. Vanta una consolidata esperienza trentennale nel mondo della comunicazione. Negli ultimi anni ha ricoperto importanti ruoli dirigenziali nel calcio e in altri sport distinguendosi per qualità umane oltre che professionali. Si occuperà di coordinare, per conto di Apex Capital Global LLC, tutte le aree extra sportive del club. Siamo sicuri che il suo contributo, nel nuovo ruolo di Chief Growth Office, possa rappresentare un elemento strategico per lo sviluppo futuro del club. Fondamentale la sua conoscenza/visione del mercato dello sport business in una fase di grande trasformazione del mondo del calcio”.

Con il seguente comunicato, il Taranto rende noto del nuovo ruolo dirigenziale affidato alla figura di Marcel Vulpis, che diverrà ufficialmente Chief Growth Officer, e sarà a capo del reparto societario affidato alla crescita del brand.

Foto: Instagram Taranto