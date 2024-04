Taranto, l’avv. Chiacchio: “La finalità del ricorso è quella di recuperare almeno due punti”

Eduardo Chiacchio avvocato che cura gli interessi del Taranto nel ricorso al Collegio di Garanzia del CONI contro la penalizzazione di quattro punti inflitta nei mesi scorsi dalla Giustizia Sportiva della FIGC, ha parlato a Prima Tivvù in merito al ricorso del club ionico.

Queste le sue parole: ‘Il Collegio di Garanzia del Coni ha collocato questa udienza, il 3 maggio, quindi penso che in quella giornata sarà pubblicata la sentenza in modo che i playoff non vengano ulteriormente spostati e per garantirne la regolarità. La finalità del ricorso non lo nascondo, è quella di recuperare almeno due punti, tolti con una sentenza, a mio avviso, molto discutibile. Tanto che all’inizio erano stati chiesti due punti di penalizzazione, poi sono arrivati 4. Quindi alla fine puntiamo almeno a quelli”.

Foto: logo Taranto