Taranto in crisi, i tifosi ricoprono di uova e immondizia le auto dei calciatori

Il Taranto, squadra del girone C di serie C, è in un periodo di flessione, con la squadra che non vince da 12 giornate ed è precipitata pericolosamente in classifica. I tifosi, ovviamente, non hanno preso bene questo calo, come dimostra il brutto gesto odierno. Al termine della sgambata odierna, i calciatori hanno trovato le loro auto, parcheggiate nel piazzale antistante gli spogliatoi, ricoperte di uova e immondizia di ogni genere. Sull’episodio indaga anche la DIGOS, allertata dal club rossoblù.

FOTO: Sito Taranto