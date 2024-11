Taranto, Gautieri e il vice inviano un certificato medico al club. Contro l’Avellino in panchina ci sarà Cazzarò

Continua il momento negativo in casa Taranto, con il club che aveva avuto una svolta in proprietà un mese fa, ma che si è rivelata essere un bluff. Giocatori e staff tecnico non percepiscono stipendi da tempo, è in arrivo una grande penalizzazione e non solo, per il club pugliese. Nel frattempo, il tecnico Carmine Gautieri, con il vice Giovanni Chiaiese, hanno inviato un certificato medico e non dirigeranno gli allenamenti di questi giorni e non ci saranno ad Avellino. Al Partenio, in panchina ci sarà Cazzarò.

Questa la nota: “La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver ricevuto in data odierna un certificato medico trasmesso al club da mister Carmine Gautieri e dal suo vice Giovanni Chiaiese. Gli stessi non potranno guidare le prossime sedute di allenamento e non saranno presenti in panchina nella trasferta di Avellino. A guidare i rossoblu nelle prossime sedute di allenamento e nella gara di Avellino ci sarà mister Michele Cazzarò. A mister Gautieri ed a mister Chiaiese, il club rossoblu augura una pronta guarigione”.

Foto: sito Taranto