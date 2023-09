Taranto-Foggia, incendio nel settore degli ospiti. La nota dei satanelli

Momento di panico in serata, nel corso del derby tra Taranto e Foggia in Serie C con un incendio che si scatenato nel settore ospite, prima dell’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine che hanno rapidamente evacuato l’impianto tarantino. Al momento, le autorità sono al lavoro per capire la natura del rogo, che sembrerebbe essere nato da un fumogeno, gettato su materiale di plastica e rotoli di catrame per i tappeti di erba sintetica per la pista di atletica del campo scuola, stivati sotto gli spalti. Il settore sarà probabilmente dichiarato inagibile, mentre l’impianto di videosorveglianza dello Iacovone dovrebbe contribuire a individuare i responsabili, che l’incendio abbia natura dolosa o colposa.

Il Foggia, nel frattempo, esprime solidarietà alla società rivale per gli eventi di ieri sera. Lo fa attraverso il seguente comunicato: “Il Calcio Foggia 1920 è vicino alla società Taranto F.C. e alla città di Taranto per quanto accaduto nella serata di ieri allo “Iacovone”. Speriamo che le indagini, già partite, portino immediatamente alla luce la natura dell’incendio divampato e che qualora ci fosse il dolo, i responsabili vengano puniti. Il Calcio Foggia 1920 si rende disponibile, sin da subito, a collaborare con gli organi competenti”.

Foto: sito Foggia