Taranto, Cazzarò si dimette: “C’è chi manda certificati, io lascio i soldi”

Michele Cazzarò ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di tecnico del Taranto. L’allenatore, promosso dalla Primavera qualche mese fa, al posto di Gautieri, ha deciso di farsi da parte e lo ha annunciato con un post su facebook: “A scanso di equivoci domani saranno firmate le mie dimissioni. Tranquilli chi ha messo la faccia fino a ora se ne va e toglie il disturbo. Fatto solo perche quella maglia per me è l’unica cosa che importa veramente. Ma tranquilli tolgo il disturbo. Se non piaccio ci sta, ma la famiglia dovete lasciarla stare. C’è chi fa certificati, io lascio i soldi. Non c’è problema, mai avrei fatto la vertenza al Taranto. Questo è Michele Cazzarò”.

Una stoccata proprio a Gautieri che aveva inviato certificati prima di essere esonerato. La situazione e del Taranto è complicata, con una nuova penalizzazione in arrivo per enormi problemi societari.