Tapsoba: “Lo scorso anno ricordo la grande sofferenza per l’eliminazione, il nostro sogno, anche per questo, è quello di raggiungere la finale”

Insieme a Xabi Alonso, alla vigilia della gara contro la Roma, ha parlato Edmond Tapsoba, difensore del Bayer Leverkusen.

Queste le sue parole: “Lo scorso anno ricordo la grande sofferenza per l’eliminazione, il nostro sogno anche per questo è quello di raggiungere la finale. E la squadra darà tutto per questo obiettivo”.

Cosa è cambiato per voi rispetto all’eliminazione dello scorso anno in termini di mentalità e stile di gioco? “In questa stagione stiamo giocando in un modo molto maturo, cerchiamo sempre di gestire il gioco e di farlo con grande controllo di noi stessi. Fino ad oggi siamo riusciti a farlo molto bene. E io personalmente sono felicissimo di far parte di questa grande squadra”.

Come scenderete in campo domani, visto anche il vantaggio dell’andata? “Anche domani scenderemo in campo con l’obiettivo di imporre alla sfida il nostro ritmo. Sarà una partita molto difficile, ma a noi piacciono questo tipo di partite. Noi comunque prendiamo molto sul serio ogni singola partita e ogni singolo avversario”.

Foto: twitter personale