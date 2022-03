Tapiro per Mancini: “Ero fiducioso, ma non mollo. Ci riproveremo per il prossimo Mondiale”

Tapiro gigante per Roberto Mancini. Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevuta la visita di “Striscia la notizia” per la consegna, ha commentato col sorriso: “Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale“.

Foto: Twitter Italia