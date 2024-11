Tapiro d’oro ad Allegri: “L’esonero non è colpa di Giuntoli. Premier? C’è la Manica di mezzo”

Massimiliano Allegri ha ricevuto il suo quarto Tapiro d’Oro della “carriera”. Il riconoscimento di Striscia la Notizia è legato al fatto che Allegri non abbia ancora trovato una panchina dopo l’addio alla Juventus la scorsa estate: “Sto bene anche in vacanza”, ha spiegato con tono divertito. Alla domanda dell’inviato se fosse stato esonerato dalla Juve per colpa di Cristiano Giuntoli, Allegri risponde: “Assolutamente no, sono molto affezionato alla mia ex squadra e gli auguro sempre il meglio”.

Se è a Torino per vedere la Juve: “No, sono a vedere il tennis e mi sto divertendo un sacco. Jannik è un grande giocatore e un ottimo ragazzo”, ha proseguito Allegri.

Ultimo passaggio sulle indiscrezioni che lo vorrebbero vicino alla Premier League: “Cè la Manica, il mare di mezzo… Mi mancavano i braccioli per nuotare fino a là”.

