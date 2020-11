Tapiro d’Oro a Ibrahimovic: “Fifa non mi paga i diritti. Voglio battere i 15 tapiri di Cassano”

Mediaset ha già pubblicato sul proprio sito la consegna del Tapiro D’Oro a Ibrahimovic. Il tutto per irridere lo svedese che aveva pubblicato un post contro FIFA ed EA Sports che non gli paga i diritti pe rla sua immagine sul videogioco.

“Sfruttano la mia immagine senza darmi un euro: è contro le regole”. Ha commentato Zlatan Ibrahimovic, durante la consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli, fuori dalla sede del Milan.

“EA Sports sostiene di aver acquisito i diritti da FifPro e che FifPro rappresenti i giocatori – ha spiegato Ibrahimovic – ma noi non abbiamo firmato niente. Bisogna investigare”.

Infine, quando Valerio Staffelli gli ha chiesto come stesse procedendo il recupero dall’infortunio, lo svedese ha commentato: “Sto già meglio e con questo Tapiro andrò ancora più veloce…”.

Per Zlatan Ibrahimovic si tratta del 5° Tapiro d’Oro ricevuto in carriera: “Voglio battere il record di 15 di Cassano”, ha concluso il milanista molto sorridente.

Foto: Screen Regione Lombardia