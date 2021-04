Tapiro a Totti sulla serie tv: “Tante notti brave con Cassano. Scarano-Ilary? Non c’è partita”

Dopo Cassano la scorsa settimana, Striscia la Notizia ha consegnato un tapiro d’Oro a Francesco Totti, protagonista di queste settimane della serie tv “Speravo de morì prima”.

Totti, raggiunto dell’inviato Staffelli, ha risposto ad alcune domande inerenti la serie tv.

Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “Da quello che conosco io il personaggio di Cassano gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene. Poi sono gusti. Spalletti? Spero non si sia arrabbiato e mi dispiace per gli insulti social a Gianmarco Tognazzi. Penso che abbia interpretato benissimo Spalletti, poi ragazzi, è una serie tv, quindi non ci dobbiamo prendere sul serio”.

Totti ha poi parlato della notti brave con Cassano, come riporta la serie: “Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto, ma mai fino a Trigoria. Eravamo single tutti e due, quindi era giusto. Chi non l’ha fatto? Sempre con il rispetto per il lavoro che facevamo”.

Infine su chi preferisce tra Ilary e l’attrice Greta Scarano che la interpreta nella serie: “Greta Scarano è una bella ragazza, ma non c’è gara per me. E’ brava perchè sta interpretando bene Ilary”.

Foto: Twitter personale