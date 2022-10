Tanto pe’ canta’, ecco la canzone scelta da De Rossi per presentarsi alla sua nuova squadra

Per Daniele De Rossi sta per cominciare una nuova esperienza da allenatore, pronto a far ripartire la Spal. L’atmosfera però sembra già essere quella giusta. Come da tradizione dello spogliatoio, infatti, i volti nuovi si devono presentare alla squadra intonando una canzone. Da questa tradizione non è scappato neanche l’ex centrocampista della Roma che, come pubblicato su instagram dal club estense, si è presentato ai suoi ragazzi sulle note di Tanto pe’ canta’.

Foto: instagram Spal