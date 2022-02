Tante occasioni, ma nessun gol: 0-0 all’intervallo tra Genoa e Inter

Finisce 0-0 un divertentissimo Genoa-Inter. Una bella partita tra due squadre che stanno giocando a testa alta per prendersi i tre punti.

Tante le occasioni da rete, soprattutto nei primi 10 minuti. Al 7′ chance per Gudmundsson, che spara alle stelle davanti ad Handanovic. Dopo pochi minuti ci prova Portanova, ma la difesa dell’Inter c’è. Al 14′ è Sirigu a salvare il Genoa su un colpo di testa a pallonetto di Dzeko, mentre al 28′ il portiere sloveno dice no a Melegoni.

Ancora Inter con Dumfries al 33′, ma palla troppo alta dopo un bel servizio di Dzeko. Sul finire di tempo ci prova anche Perisic, che da pochi passi spedisce a lato.

FOTO: Twitter Genoa