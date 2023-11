E’ terminato il primo tempo tra l’Atalanta e lo Sturm Graz. E’ 0-0 a Bergamo dopo i primi 45 minuti. Partita bloccata, l’Aalanta ha provato a gestire il possesso palla, trovando poche palle gol, con un solo tiro in porta. Per ora regna l’equilibrio a Bergamo.

E’ 0-0, non una bella partita.

Foto: twitter Atalanta