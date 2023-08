Tanta corsa, poche occasioni da gol: parità a reti inviolate tra Torino e Cagliari (0-0)

Termina in parità la sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino tra Torino e Cagliari: 0-0. Una sfida intensa dal punto di vista fisico, meno su quello delle emozioni. La prima grande occasione dell’incontro arriva per Sanabria, ma Radunovic è attento e respinge la conclusione dell’attaccante granata. Rispondono i sardi con Nandez ma è provvidenziale l’intervento di Milinkovic-Savic che con la mano di richiamo toglie dallo specchio la conclusione dell’esterno uruguaiano. Ci riprovano i granata al 18′: Schuurs colpisce la palla di testa dentro l’area di rigore, ma il pallone si spegne di poco sul fondo. Nella ripresa crescono gli ospiti, ma gli uomini di Juric si difendono con ordine. Termina così 0-0, Torino e Cagliari si dividono la posta in palio e iniziano il proprio cammino nella Serie A 2023-24 con un punto.

Foto: Instagram Torino