Si sta svolgendo presso il Tribunale Federale il primo grado di giudizio sulla famosa “vicenda tamponi” che coinvolge la Lazio. Ma la richiesta del procuratore non prevede punti di penalizzazione, ma 200 mila euro di ammenda e il deferimento di 13 mesi e 10 giorni per il presidente Lotito e di 16 mesi per i medici Pulcini e Rodia. Già in giornata è attesa la sentenza.

Foto: Twitter ufficiale Lazio