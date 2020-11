Tamponi Lazio, la Procura di Avellino smentisce l’esito dei risultati

Nella notte l’agenzia Ansa aveva reso noto l’esito di alcuni tamponi in casa Lazio, con la negatività di Immobile e Leiva e la positività di Strakosha. Tamponi effettuati per conto della Procura di Avellino.

Procura che però ha smentito seccamente la notizia, affermando che i tamponi sono ancora sotto esame.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ancora non ci sono risultati ufficiali né valutazioni ufficiose, visto che il lavoro sui tamponi in questione non è ancora concluso. Inoltre, essendo ogni tampone identificato da un codice a barre per proteggerne l’identità, appare impossibile che un risultato possa già essere collegato ad un nome.

Insomma, bisogna attendere ancora del tempo per capire l’esito dei tamponi.