Tamponi in casa Lazio: ecco le ultimissime, domenica c’è la Juve

Altra giornata convulsa in casa Lazio in attesa dei tamponi decisivi in vista della sfida di domenica alle 12.30 contro la Juventus.

Test negativi per tutto il gruppo squadra dal laboratorio di Avellino, compreso il lungodegente Luis Alberto, che ha già comunicato che ci sarà domenica con la Juve. Tre casi di positività tra i biancocelesti (Immobile, Lucas Leiva e Strakosha), al gene E ed N, al tampone rapido effettuato a Roma, presso il campus Biomedico.

Domani attesi ulteriori e decisivi test a Formello per chiarire il quadro clinico: Inzaghi spera di recuperare i suoi big per la formazione anti-Juve.

Foto: Twitter Lazio