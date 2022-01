Hirving Lozano tornerà a disposizione per il Napoli in vista delle prossime gare di campionato. Il messicano, informa il club partenopeo, è infatti tornato a disposizione dopo essersi negativizzato: “HirvingLozano70 negativo al Covid-19. Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore!”, ha pubblicato l’account ufficiale Twitter azzurro.

Foto: Twitter Napoli