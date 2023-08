Tameze: “Volevo andar via prima da Verona. Il Toro è stata una scelta facile”

Adrien Tameze ha tenuto la sua prima conferenza stampa da giocatore del Torino. Queste le sue dichiarazioni: “Volevo andar via prima da Verona, ma non era possibile. Quest’estate c’è stata l’opportunità e l’ho colta al volo. Mi sono sentito subito bene con il presidente, è una grande persona”. Su Juric e il Toro: “Juric ha avuto un peso importante nella trattativa, lo volevo tanto. Ti fa sempre lavorare e cerca di tirarti fuori il massimo. Il Toro – prosegue il centrocampista – è una squadra forte, era difficile giocarci contro, ed è stata una scelta facile. Possiamo fare una bellissima stagione, ma si deve pensare gara dopo gara”. Sui singoli: “Ho ritrovato il mio amico Ilic, conosco i francesi, poi Radonjic. E’ stato felice ambientarmi nel gruppo. Ricci è bravissimo, è giovane ed è una bella persona. Vlasic l’ho visto ieri, il mister mi parla sempre di lui”. Infine, sull’obiettivo stagionale: “Io gioco per vincere. Questo obiettivo è molto importante: se vinciamo le partite, è inevitabile che possiamo giocare per l’Europa”.

Foto: Twitter Torino