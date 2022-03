Tameze: “Sogno l’Europa, con il Verona sarebbe il massimo. Da giovane stavo per smettere”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell’Hellas Verona Adrien Tameze, grande protagonista in questa stagione, ha raccontato il suo percorso calcistico parlando del rapporto con gli allenatori: “Ho imparato molto con Juric, Tudor percorre la stessa strada e per me è stato un bene avere continuità. Poi il mister mi ha fatto crescere sotto tanti aspetti, soprattutto a livello mentale e fisico, è un tecnico che dal lunedì al sabato spinge sempre al massimo. Tudor riesce a tirar fuori il meglio da tutti noi. In più, questo Verona è più forte”.

Tameze parla del mancato riscatto da parte dell’Atalanta: “Non so come sia andata, all’Atalanta mi sentivo bene e anche la società era contenta. Alla fine mi mancava un minuto di gioco per essere un giocatore della Dea e non me lo hanno fatto fare. Penso ci sia stato un problema tra Nizza e Atalanta. Beh, non tutti i mali vengono per nuocere: è arrivato il Verona, mi ha fatto il discorso che volevo sentire, l’ho scelto all’istante e ora sono soddisfatto

Sulla possibilità di giocare in Europa con il Verona: “Mi piacerebbe molto. Penso che siamo davvero forti ma che ci sono rivali altrettanto forti, a partire dalla Fiorentina di domenica. Sarà una partita tosta, spettacolare, perché entrambe corriamo molto e cerchiamo sempre il gol. Il mio obiettivo? Finire bene la stagione, fare ancora qualche gol. Mi ci vorrei abituare. E mi piacerebbe tornare a giocare ancora in Europa, col Verona sarebbe il massimo”.

Tameze racconta quando ha rischiato di smettere: “È successo al Nancy, ci sono andato molto giovane e mi hanno messo nella Primavera. Solo che io volevo giocare in prima squadra, subito. La società on voleva rischiare perché la stagione non stava andando bene. E io ho avuto un comportamento scorretto. Volevo andare via e sono stato sei mesi senza squadra. Ma il calcio era la mia vita, ci ho riflettuto su e sono andato al Valenciennes, in Ligue 2, ed è cambiato tutto nella mia vita“.

Foto: Sito Hellas Verona