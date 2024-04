Tameze: “Ora ci aspettano otto finali. Con l’Empoli sarà una gara difficile. Daranno il 100%”

Il centrocampista del Torino Adrien Tameze, durante un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club granata, ha parlato dello stato di forma che sta attraversando la squadra allenata da Ivan Juric, del prossimo impegno in campionato, con l’Empoli, e delle sue condizioni fisiche. Di seguito le sue parole:

“L’Empoli deve salvarsi e gioca in casa, loro daranno il 100%. Ci attende una partita difficile, dovremo prepararci bene. L’infortunio? E’ difficile non giocare, io sono un po’ iperattivo quando sto fuori perché ho sempre voglia di aiutare la squadra. E’ stato complicato, ma sono contento di essere tornato e adesso mi sento bene. Il sogno Europa? Ci aspettano otto finali, le affrontiamo una per una e dovremo cercare di sbagliare il meno possibile. Abbiamo la fortuna di avere l’occasione di fare qualcosa di bello”.

Foto: Instagram Tameze