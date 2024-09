Tainta, agente di Nico Williams: “Il ragazzo voleva rimanere all’Athletic un altro anno”

Felix Tainta, procuratore della stella Nico Williams, ha parlato ieri ai microfoni della radio spagnola Cadena SER. Riferendosi al suo assistito, Tainta riferisce che lo spagnolo ha legittimamente deciso di rimanere un altro anno all’Athletic, rifiutando le offerte e ereditando la maglia numero 10 di Muniain.

“Il ragazzo ha deciso di restare per un altro anno. Siamo qui per lavorare, sostenerlo in tutte le sue scelte e dargli consigli. Voleva restare. È la prova che quando un giocatore vuole restare in un club resta e quando vuole andarsene se ne va. Non è l’agente che gli punta una pistola alla tempia e gli dice ‘vai dove voglio io’. Il giocatore e la famiglia hanno libertà assoluta. È molto facile attaccare il procuratore, siamo sempre noi a prenderci le critiche”.

Foto: Instagram Nico Williams