Taibi saluta i tifosi: “State sempre vicini alla Reggina”

Anche Massimo Taibi lascia la Reggina dopo l’esclusione dalla Serie B. E l’ormai ex direttore sportivo del club calabrese ha voluto così salutare i tifosi amaranto: “Cari tifosi della Reggina, siamo arrivati ai saluti. Il tempo della mia second permanenza a Reggio è terminato. Sono stati 5 anni e 4 mesi intensissimi, pieni di emozioni, di grandi soddisfazioni sul campo (un crescendo di risultati continuo, fino all’ultimo) e di tribolazioni fuori dal campo. È finita nel modo peggiore e non intendo tornarci su, non lo faccio perché tutti hanno compreso bene cosa è accaduto e soprattutto perché la gente ha diritto di guardare avanti, con ottimismo. Da parte mia posso dire, sul piano professionale di aver sempre seguito le linee guida del club circa la politica di mercato, e comunque, di aver sempre operato spinto da quel qualcosa in più che è stato l’attaccamento alla città, alla maglia amaranto, come ho cercato di dimostrare fino alla fine, anzi ben oltre il massimo! Nel cuore porterò la gioia e l’affetto ricevuto da voi e l’ebrezza che ci ha portato insieme, dall’obiettivo salvezza in Serie C a giocarci la promozione in A nel playoff. Ci tengo inoltre a ringraziare tutti i giocatori, allenatori, collaboratori e tutti quelli che in questi anni hanno fatto parte della famiglia Reggina!

Un’ultima cosa voglio dirvela, però, state vicini alla Reggina, chiunque siano i protagonisti, gli attori, non avete idea che spinta siete capaci di dare e quanto questa spinta sia utile per raggiugnere traguardi sempre più alti. Vi ringrazio e vi abbraccio tutti, Forza Reggina”.

Foto: Instagram Massimo Taibi