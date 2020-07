Taibi: “Bertoncini, Bellomo e Rossi sono intoccabili. Non mi sbilancio su Crisetig”

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, è stato intervistato dalla Gazzetta del Sud. Queste le parole del ds reggino che lavora all’organico della squadra in vista del nuovo campionato di Serie B: “Oltre Carnesecchi per la porta sto valutando altri profili, la linea che stiamo portando avanti è quella che vede la conferma di Guarna e l’innesto di un portiere giovane. Anche Plizzari è un obiettivo, ma il mercato cambia rapidamente e non si può dire nulla di certo. Per Crisetig non mi sbilancio perché sta giocando i play off con il Mirandes. Stiamo seguendo Buongiorno, Carraro e Folorunsho, vedremo nelle prossime settimane quante possibilità ci saranno per passare ai fatti, mentre per Charpentier c’è la massima apertura da parte del Genoa, ma vogliamo parlare con il ragazzo. Bertoncini, Bellomo e Rossi? Per noi sono giocatori intoccabili. Puoi sederti a discutere con altre società solo di fronte ad offerte irrinunciabili”.

Foto: sito ufficiale Reggina