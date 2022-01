Taibi: “Abbiamo i 3 portieri positivi al Covid. Contro il Brescia gioco io?”

Il ds della Reggina, Massimo Taibi, ai canali ufficiali del club ha parlato in merito alla ripartenza del campionato cadetto, dopo la sosta forzata nelle vacanze di Natale a causa del Covid.

Covid che comunque non si ferma e che anche in questo inizio di 2022 rischia di essere determinante per le gare di campionato.

Taibi ha così parlato in vista della gara con il Brescia di sabato prossimo, 15 gennaio: “De Lillo è in contatto con Balata, ma andremo a vista, vedremo se i calciatori si negativizzano e se lo fanno in tempo per giocare. Ad oggi è ancora presto, anche se è una situazione difficile, abbiamo tutti e tre portieri positivi. Gioco io con il Brescia? Credo che i ragazzi lo abbiano preso in qualche partita o durante gli allenamenti. Anche in Serie A potrebbero aumentare”.

Foto: Facebook Reggina