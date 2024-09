Tah: “Possiamo competere con le migliori d’Europa. Contro il Milan dobbiamo essere dominanti nel possesso”

Jonathan Tah è intervenuto di fianco a Xabi Alonso nella conferenza stampa di presentazione del match Bayer Leverkusen – Milan. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

Sul Milan: ” Contro le italiane sono sempre partita ostiche, anche domani sarà una grande sfida contro il Milan e servirà essere al 100%. Servirà altissima concentrazione, dovremo essere dominanti nel possesso palla. Poi attenzione, perché loro sono pericolosi in contropiede”.

La crescita del Leverkusen: “Ora siamo ad un livello in cui possiamo competere con i migliori in Europa. Si può sempre migliorare ovviamente, soprattutto nei dettagli. Non diremo mai che siamo contenti e che va tutto bene”.

I calendari intasati e il rischio infortuni: “Si ci sono sempre più partite… A me piace giocare e confrontarmi con altre squadre, ma devo dire che serve un limite. Guardate quante ne stiamo giocando in queste stagioni, mantenere il livello sempre alto è difficile anche perché aumenta il rischio infortuni”.

Le voci di mercato: “Io mi sento bene qua, mi sono adattato, ho un buon rapporto con tutti quindi posso dire che è tutto a posto”.

Foto: Instagram Tah