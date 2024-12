Tah: “Bayern Monaco? Ne ho parlato molto. Sono felice e concentrato sul Leverkusen”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport De, il difensore del Bayer Leverkusen, Jonathan Tah ha così parlato del suo futuro: “La buona difesa è stata molto importante oggi. Non era facile perché giocavamo contro un avversario di alto livello. Il nostro piano era di non dare al Bayern la sensazione di poterci pressare bene nei primi 20 minuti – ha commentato ai microfoni di Sky Sports DE -, ma di continuare ad attaccare in profondità. Proprio come abbiamo fatto nella situazione del rosso. Ha funzionato per creare problemi al Bayern”.

Sul un possibile futuro al Bayern Monaco: “Sono completamente concentrato sul Leverkusen. Sui compiti che ci sono qui. Ne ho parlato molto. Sono felice di essere qui, di poter continuare ad avere successo e di essere ancora in questa competizione”.

