Tagliavento: “Le responsabilità diventano più pressanti da subito. La medicina migliore è il lavoro”

Paolo Tagliavento a La Nazione ha parlato per la prima volta come amministratore unico della Ternana. Ecco le sue parole: “Mi ha fatto molto piacere perché conferma ancora una volta la fiducia che viene riposta nei miei confronti. Le responsabilità diventano più pressanti da subito, ma per me la medicina migliore resta il lavoro. Svolgerò dunque il mio nuovo incarico con la mentalità e il modus operandi che mi hanno accompagnato in quello della vicepresidenza”.

Foto: paolo-tagliavento foto twitter ternana