Tagliafico, l’Ajax e l’eterna politica della coerenza

Nicolas Tagliafico resta all’Ajax. Ma non c’erano dubbi sul fatto, come segnalato in più occasioni, che il club olandese non avrebbe mollato malgrado un contratto non lungo e in scadenza nel 2023. Tagliafico si è sfogato, ha detto che il Barcellona avrebbe rappresentato l’occasione della sua vita, non possiamo escludere che la prossima estate si possa concretizzare il trasferimento. Ma intanto l’Ajax procede con quella che è una linea di assoluta coerenza, come ha sempre fatto negli ultimi anni.

Ne riparleremo nelle prossime settimane, tenendo conto che c’è una pratica aperta e che riguarda Gravenberch, il gioiello di famiglia e anche lui in scadenza nel 2023. L’Ajax sta offrendo in ogni modo il rinnovo, alla finestra ci sono tanti top club, compresa la Juve che apprezza moltissimo (come potrebbe essere diversamente?) un centrocampista moderno e di grande spessore.

Foto: Twitter Ajax