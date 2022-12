Tadic: “Non possiamo subire 8 gol in tre partite. La colpa è di tutti”

Tadic, capitano della Serbia, ha analizzato la sconfitta contro la Svizzera in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: “Adesso è davvero difficile parlare. Abbiamo perso troppi palloni e fatto troppe cose che non dovevamo per essere a questo livello. Otto gol subiti in tre partite sono troppi: non incolpo solo la difesa per questo ma anche noi attaccanti, che avremmo dovuto pressare di più”.

Foto: twitter champions