Tadic: “L’anno scorso ho rifiutato il Barcellona, l’Ajax è il club dei miei sogni”

Dusan Tadic, capitano dell’Ajax, in un’intervista al De Telegraaf ha parlato così della possibilità di cambiare maglia: “Futuro al Barcellona? C’è stata l’opportunità l’anno scorso, ma ho rifiutato. È la decisione migliore che ho preso nella mia vita, quella di venire all’Ajax e poi di restarci. È sempre stato il club dei miei sogni per la filosofia, per i grandi campioni che hanno giocato qui, la storia e i tifosi. L’Ajax è il club più bello di tutti ed è una delle migliori squadre d’Europa. È incredibile: tutti vorrebbero giocarci e vogliamo essere più forti in Europa. Se miglioreremo nei piccoli dettagli, potremo fare la differenza anche a livello continentale”.