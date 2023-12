TACKLE E QUALITÀ: KOBBIE MAINOO, LA “FUTURE STAR” DELLO UNITED

Alla lettura delle formazioni ufficiali di Everton-Manchester United (la partita del gol sensazionale in rovesciata di Garnacho), più di qualcuno ha strabuzzato gli occhi: al posto di Sofyan Amrabat, fortemente voluto dal tecnico Erik ten Hag e prelevato in estate dalla Fiorentina, c’era Kobbie Mainoo, centrocampista di appena 18 anni. Una scena che si è ripetuta anche contro il Newcastle.

Mainoo può ricoprire ogni ruolo della linea mediana: può giocare da mezz’ala, da trequartista e spesso, nelle giovanili, ha giocato anche come regista. Tackle, recuperi, passaggi intelligenti anche a lunga gittata e un salvataggio sulla linea da applausi. Mainoo abbina quantità e qualità: un vero motorino del centrocampo.

Classe 2005, è nato a Stockport, da padre di origini ghanesi, e diventa la seconda prospettiva dell’Academy dei Red Devils, promossa nel calcio professionista per la prima volta da Ten Hag, dopo che l’attaccante Charlie McNeill è entrato dalla panchina durante la sconfitta in Europa League contro la Real Sociedad. È stato l’ottavo ragazzo a debuttare con il manager olandese.

Mainoo ha fatto parte della squadra vincitrice della FA Youth Cup 21-22, insieme ad Alejandro Garnacho. Il giocatore ha rappresentato l’Inghilterra a livello Under 17 e Under 18 e ha giocato 60 minuti nella Carabao Cup, eun altro quarto d’ora nella gara del 28 gennaio scorso, in FA Cup, contro il reading. E ora si è preso circa un quarto d’ora in Premier per la sua terza presenza tra i professionisti.

Mainoo ha iniziato nel settore giovanile del Cheadle & Gatley, prima del passaggio allo United, nel 2014, quando aveva 9 anni. Ha quindi fatto tutte le trafile delle giovanili dei Red Devils, crescendo nell’Academy e arrivando, quindi, fino alla prima squadra. Ha firmato il suo primo contratto da professionista nel maggio 2022. Le sue prestazioni, inclusa una buona prestazione a centrocampo contro il Carlisle United nell’EFL Trophy, gli sono valse la convocazione nella squadra senior per l’allenamento nell’ottobre 2022. È stato convocato per la prima volta in panchina il 16 ottobre 2022, in vista di una partita di Premier League contro il Newcastle United. Poi la sosta per il Mondiale e a metà gennaio l’esordio tra i professionisti, tra l’altro da titolare in Carabao Cup. Ieri pomeriggio il suo esordio in Premier.



Dopo l’esordio stagionale con l’Everton, Bruno Fernandes ha commentato così la prestazione del giovane centrocampista: “Il mio uomo-partita” su Instagram aggiungendo l’emoji di una capra (goat, “greatest of all time”, migliore di tutti i tempi). Anche Gary Neville, leggenda dello United e oggi opinionista sportivo, non ha dubbi: “E’ uno di quelli che Guardiola vorrebbe sempre nel suo centrocampo”. Ten Hag lo ha confermato col Newcastle e, adesso, Mainoo sembra pronto per tenersi il posto.

