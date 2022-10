Tacconi, parla il figlio: “Periodo non facile. Ha fatto passi indietro dopo l’operazione, ma ora si sta riprendendo lentamente”

Dopo diversi mesi di silenzio, torna ad aggiornare sulle condizioni di suo padre, Stefano Tacconi, il figlio Andrea, e lo fa tramite social, spiegando a tutti come l’ex portiere, colto da ictus lo scorso aprile, ha vissuto un periodo complicato dopo l’operazione.

Queste le sue parole: “Ciao a tutti, mi state scrivendo in tanti per sapere di come sta papà, ci siamo assentati perché è stato un periodo non facile dopo l’operazione che ha avuto, ci sono stati dei passi indietro nella sua condizione ma ad oggi si sta riprendendo lentamente. Spero di darvi belle notizie più avanti”.

Foto: twitter Juve