Tacconi, le prime parole dopo il malore: “Ho vinto tanto in carriera, ma questa è la vittoria più bella”

Buone notizie per quanto riguarda Stefano Tacconi, ex portiere di Juve, Avellino e Nazionale, ricoverato dallo scorso 23 aprile per un’emorragia da rottura di aneurisma mentre si trovava ad Asti.

L’ex portiere ha rilasciato alcune parole al Secolo XIX, tornando a parlare per la prima volta dopo quasi 3 mesi.

Queste le sue parole: “Ho vinto tanto, se non tutto nella mia carriera, ma questa è la vittoria più importante. Non ricordo quasi niente; ho capito che sono stato tanto male, ma ora va molto meglio. Voglio uscire dall’ospedale e tornare a casa presto”.

Il percorso riabilitativo di Tacconi sarà ancora lungo ma per l’ex portiere arrivano finalmente buone nuove.

Foto: twitter Juve