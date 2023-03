Tacconi lascia l’ospedale di Alessandria. Il figlio: “La strada è ancora lunga”

Stefano Tacconi lascia l’ospedale di Alessandria. Ad annunciarlo è il figlio Andrea attraverso i canali social ufficiali in cui ha ringraziato la struttura: “È stato un lungo percorso ad Alessandria, dove hanno salvato la vita a papà, da oggi questo percorso continuerà in Lombardia ma non dimenticheremo mai tutto quello che hanno fatto per mio padre e il supporto che hanno dato anche a noi. La strada è ancora lunga ma come ho sempre fatto vi terrò informati”. L’ex portiere della Juve lo scorso aprile è stato colpito da un aneurisma cerebrale. Tacconi concluderà l’ultima fase della riabilitazione in una struttura più vicina a casa.

