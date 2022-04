Tacconi jr: “Alla mia frase ‘la Juve ha vinto papà’, lui ha sollevato le dita in segno di vittoria. Ce la faremo”

Stefano Tacconi, indimenticato ex portiere italiano, resta ancora ricoverato in ospedale a seguito di un’emorragia cerebrale. Da Facebook il figlio ha rassicurato sulle sue condizioni, raccontando un piacevolissimo aneddoto: “Oggi segnale molto importante, alla mia frase ‘la Juve ha vinto papà’ ha sollevato le dita in segno di vittoria. Il percorso è lungo ma ce la faremo”.

FOTO: Twitter Juventus