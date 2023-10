Tacco di Scamacca, raddoppio di Koopmeiners: 2-0 Atalanta a Empoli dopo 45’

L’Atalanta conduce nettamente a Empoli 2-0, al termine del primo tempo. Ottima prova della compagine di Gasperini che sta dominando senza troppi problemi al Castellani.

Vantaggio dell’Atalanta al 5′ con Scamacca, con un bellissimo gol di tacco, che torna a segnare dopo l’infortunio. Atalanta che controlla un timido tentativo dell’Empoli di pervenire al pareggio. Al 29′ Scamacca si trasforma in assist man per Koopmeiners che raddoppia. Bergamaschi al momento in controllo al Castellani. Empoli chiamato a una prova differente nella ripresa.

Foto: Instagram Atalanta