Tacco di Benzema e Kroos: il Clasico parla Real

Spettacolo (come sempre) nel clasico tra Real Madrid e Barcellona. Un match che regala i 3 punti ai blancos di Zidane (reduci dal 3-1 sul Liverpool in Champions), che si prendono anche la vetta insieme all’Atletico Madrid, che deve ancora giocare.

Un successo per 2-1, grazie alle reti di Benzema (tacco clamoroso) e Kroos. Per i blaugrana, gol di Mingueza a mezz’ora dalla fine.

Dopo un discreto inizio del Barça, al 14′ vantaggio Real con Benzema. Cross dalla destra di Vazquez, Benzema anticipa tutti (dopo aver fatto partire l’azione) girando col tacco per il vantaggio del Real Madrid al quarto d’ora.

I catalani provano a reagire ma alla mezz’ora arriva il raddoppio del Real. Calcio di punizione che Kroos insacca in maniera strepitosa per il 2-0.

Real che potrebbe dilagare: al 34′ contropiede del Real Madrid, palo di Benzema, Ter Stegen para su Vicinius qualche istante dopo, evitando il 3-0. Nel recupero del primo tempo, palo del Barcellona, su colpo di testa su calcio d’angolo.

Nella ripresa i ritmi calano. Al 60′ però la riaprono gli ospiti. Cross al centro per Mingueza, conclusione di destro improvvisa e quasi senza volontà per il 2-1. La gara si riaccende. I catalani provano l’assalto disperato alla porta madrilena. Nel finale, espulso Casemiro al 91′ per doppio giallo, su fallo su Messi. Su calcio di punizione il 10 non impensierisce Courtois. Al 94′, traversa clamorosa di Jordi Alba che sfiora la remuntada.

Finisce 2-1 per il Real Madrid che scavalca proprio il Barcellona a appaia l’Atletico a 66 punti in vetta. Il Barcellona però è ancora vivo, a quota 65. Sarà un triello stupendo fino alla fine per la vittoria della Liga.

