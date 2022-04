Tacchinardi: “Vedendo le altre, la Juventus deve avere grossi rimpianti”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: “Penso che la Juventus debba dei grossi rimpianti per questa stagione. Le altre davanti hanno rallentato. Se davanti non c’è un harakiri è difficile fare meglio del quarto posto. Abbiamo visto diverse difficoltà, una ricerca affannosa di una propria identità, ma deve avere dei rimpianti per come è andato il campionato“.

Foto: as.com