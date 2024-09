Tacchinardi su Koopmeiners: “Deve puntare al livello di De Bruyne”

Sulla Gazzetta dello Sport, si legge un’interessante riflessione dell’allenatore Alessio Tacchinardi su uno dei nuovi innesti della Juve, Teun Koopmeiners. L’ex centrocampista, ha esplicitato grandi aspettative per l’olandese, che in questa stagione ha tutte le potenzialità per divenire l’uomo in più dei bianconeri.

Su Koop: “Può spostare gli equilibri, gli direi di essere umile ma a petto in fuori. Deve essere un punto di partenza e non di arrivo, la Juventus deve diventare un ulteriore trampolino per Koopmeiners, deve puntare al livello di De Bruyne. Ha gamba, intensità, qualità, assist e gol. Giusto pagarlo caro, è stato il migliore dell’ultima Serie A. Mi aspetto che sostenga molto Vlahovic. Rispetto all’ultima stagione la Juventus ha un reparto da 15 gol in più”.

Foto: Instagram Koopmeiners