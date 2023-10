Taarabt: “Nonostante ci fossero Kakà e Robinho, ero io il migliore del Milan”

Adel Taarabat è tornato a parlare della sua parentesi al Milan ai microfoni di Ad Sports: “Sono stato poco al Milan, ma nonostante ci fossero Kakà, Robinho, El Shaarawy e Balotelli, il migliore ero io. Dopo quel periodo ho perso un anno. Non capivo perché non fossi riuscito a restare al Milan. Ero depresso. Non riuscivo a spiegarmelo. Di certo non era perché non avessi dimostrato sul campo, anzi. Tutti i tifosi non credevano che la società non mi avesse riscattato: il QPR aveva una clausola, ma il Milan non voleva pagarla. L’ultima volta che il Milan aveva giocato in Champions, io c’ero. Poi è rimasto fuori per 10 anni. Lo seguo sempre, ma il club della mia vita è il Benfica”.

Foto: Daily Mail