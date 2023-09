Szwarga (all. Rakow): “L’Atalanta ci ha dominato in ogni fase”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Rakow Czestochowa, Dawid Szwarga, dopo la sfida giocata questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta: “Abbiamo giocato contro un’ottima squadra, lo abbiamo visto. Ci ha dominato in ogni fase, in attacco, in difesa, in fase d’uscita. È una preziosa lezione, dobbiamo prendere le conclusioni per portarle nelle prossime gare, sia in Europa che in campionato”.

Foto: Instagram Rakow