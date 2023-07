Szoboszlai saluta il Lipsia: “Sono cresciuto come uomo e come calciatore. Sarete sempre nel mio cuore”

Dominik Szoboszlai è un nuovo giocatore del Liverpool. Prima dell’annuncio ufficiale con i Reds, però, il centrocampista ungherese ha voluto salutare il RB Lipsia con una lettera sui social: “Cara famiglia del RB Lipsia, vorrei ringraziare ognuno di voi dal profondo del mio cuore per questi 2 anni e mezzo passati insieme. La squadra, la dirigenza, lo staff e, ovviamente, i tifosi che sono stati fantastici con me. Sono cresciuto sia come giocatore che come uomo grazie a voi. il mio periodo è iniziato con difficoltà, ma non dimenticherò mai le ultime due stagioni con il 4°, il 3° posto in Bundesliga e ovviamente entrambi i titoli di Coppa che terrò per sempre nel mio cuore. Vi auguro il meglio per la prossima stagione. Grazie!”

Foto: Instagram Szoboszlai