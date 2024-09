Szoboszlai: “Il passaggio tra Klopp e Slot non lo abbiamo accusato molto. Vogliamo essere protagonisti in ogni competizione”

Dominik Szoboszlai, centrocampista del Liverpool, ha parlato ai canali ufficiale del club inglese, soffermandosi sulla amalgama del centrocampo allestito dal nuovo tecnico Slot.

Il numero 8 ha così parlato al sito ufficiale dei Reds: “Penso che tutti noi siamo giocatori simili e sappiamo l’uno dall’altro che possiamo fidarci l’uno dell’altro: quindi, possiamo scambiarci di posto, ci guardiamo e ci capiamo. Entrambi sono giocatori straordinari, quindi sono più che felice di giocare con loro”.

Sull’inizio di stagione: “Abbiamo iniziato molto bene tranne una partita contro il Nottingham Forest, ma è il calcio, succede. Quindi, abbiamo avuto un precampionato piuttosto intenso, ma ora sentiamo che era importante”.

Com’è stato il passaggio da Jürgen Klopp a Slot? Dall’esterno sembra che sia andato tutto liscio...“Sì, siamo contenti che dall’esterno sembri così, ma penso che quando siamo arrivati noi nuovi calciatori [nell’estate del 2023], i giocatori ci abbiano aiutato molto ad ambientarci ed è per questo che è stato così veloce: per dimostrare che anche con i cambiamenti che abbiamo avuto, possiamo avere una buona squadra”.

Sul rendimento personale: “Ovviamente voglio segnare più gol e fare più assist. Spero che quando do una buona palla, allora abbiamo buoni giocatori davanti che possono segnare e risolvere le partite”.

Forse senti meno pressione in termini di competizione per il titolo di Premier League perché è la prima stagione del nuovo allenatore qui?

Beh, io non lo so. L’anno scorso ho parlato troppo di titoli e di tutto il resto e ovviamente ne abbiamo vinto un trofeo e abbiamo avuto la possibilità di essere lassù fino quasi alla fine. Ma andiamo partita per partita: potrebbero esserci altre 65 partite in questa stagione, quindi sarà una stagione davvero intensa per tutti, ognuno di noi, e vogliamo essere presenti in tutte le competizioni: Champions League, Carabao Cup, Premier League e FA Cup. Ma ci vorrà del tempo”.

Foto: twitter Liverpool